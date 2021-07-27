Как мальчик отнёсся к сюрпризу, которого ждал два года

Сабастьян Лукас из Квинсленда попросил родителей купить ему лошадь. Родители пообещали, что выполнят просьбу, но сыну нужно потрудиться.

Сабастьян в течение двух лет продавал бутылки с лимонадом с собственной этикеткой и чай со льдом друзьям и родственникам. Он откладывал деньги, которые ему дарили на Рождество и другие праздники. Когда за два года он собрал 3000 долларов, родители, как и обещали, купили ему белого уэльского горного пони по кличке Том Бой.