Телеканал NTD

Как мальчик отнёсся к сюрпризу, которого ждал два года

Как мальчик отнёсся к сюрпризу, которого ждал два года
Как мальчик отнёсся к сюрпризу, которого ждал два года

Сабастьян Лукас из Квинсленда попросил родителей купить ему лошадь. Родители пообещали, что выполнят просьбу, но сыну нужно потрудиться.

Сабастьян в течение двух лет продавал бутылки с лимонадом с собственной этикеткой и чай со льдом друзьям и родственникам. Он откладывал деньги, которые ему дарили на Рождество и другие праздники. Когда за два года он собрал 3000 долларов, родители, как и обещали, купили ему белого уэльского горного пони по кличке Том Бой.

Они тайно привезли коня, а затем позвали сына в конюшню. Как мальчик отнёсся к сюрпризу, смотрите видео.

Короткая ссылка на эту страницу:
Читать...
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...