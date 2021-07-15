В Боснии и Герцеговине обнаружили древнеримскую дорогу

[Мерсихи Имамович, профессор]:

«Тут всё было покрыто густыми кустами и деревьями. Я бы не догадалась, что здесь спрятано, если бы просто как-то случайно не гуляла по лесу. Но всё равно могла бы ходить здесь бесконечно, так ничего и не заметив».

Древнеримские воины в боснийском лесу. Группа актёров устроила настоящее представление, чтобы привлечь внимание к недавней находке археологов. Здесь на северо-востоке Боснии и Герцеговины на лесистых склонах горы Конджух исследователи обнаружили древнейшую дорогу.

Профессор средневековой и древней истории из города Тузла со своей командой вела здесь исследования несколько лет. При этом в исторических записях и среди сельских жителей здесь давно передавалась легенда о «мощёной римской дороге».

[Мерсихи Имамович, профессор]:

«Нам очень повезло, что эта дорога сохранилась глубоко в лесу, и я надеюсь, что она пополнит список туристических объектов северо-восточной части Боснии».

По случаю находки дипломатический приём организовали прямо в лесу.

[Матео Евангелиста, представитель посольства Италии в Боснии]:

«Я на самом деле из маленького городка, который находится недалеко от Рима, поэтому я очень хорошо знаком с красотой Вечного города».

Древний Рим завоевал территорию современной Боснии и Герцеговины во II и I веках до нашей эры. Постепенно он включил большую часть территории страны в свои провинции Далмация и Паннония.

При этом самые важные археологические памятники Боснии и Герцеговины римского периода были обнаружены на юге страны. К примеру, там находится Могорьело – хорошо сохранившаяся древнеримская вилла IV века. Сейчас этот район под охраной государства. Он окружён парком и конной фермой.

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