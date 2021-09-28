Скульптуру, брошенную Микеланджело, показали после двухлетней реставрации
Эту скульптуру великий Микеланджело ваял как надгробие для своей будущей могилы, но волей судьбы она заняла..
Дата загрузки: 2021-09-28
Эту скульптуру великий Микеланджело ваял как надгробие для своей будущей могилы, но волей судьбы она заняла своё место во флорентийском музее. Скульптурная группа известна как «Пьета Бандини». Изображает снятие Иисуса с креста.
Сейчас скульптура предстала перед публикой после двух лет реставрации.
[Тимоти Вердон, директор Музея собора]:
«Она предназначалась для усыпальницы Микеланджело, и в неё включён автопортрет скульптора. Это глубоко личное произведение. Оно должно было отражать дух автора даже после его смерти».
Микеланджело взялся за эту скульптуру в 73 года, а в 80 бросил над ней работу. Реставраторы пролили немного света на давнюю историю.
Раньше считалось, что «Пьета Бандини» сделана из дорогого каррарского мрамора. Однако специалисты выяснили, что камень был добыт в Серравецце. Он хуже по качеству.
[Паола Роза, реставратор]:
«Во время реставрации мы увидели много включений пирита и «волосков» – мраморных микротрещин. Эти микротрещины трудно заметить в цельном куске мрамора и очень сложно понять их направление. Конечно, у Микеланджело были проблемы с этими микротрещинами».
Впрочем, специалисты считают, что не только дефект камня заставил Микеланджело бросить эту работу. Мастер был в принципе недоволен тем, как воплощает свой замысел.
[Тимоти Вердон, директор Музея собора]:
«По словам его главного биографа Вазари, несмотря на преклонный возраст, Микеланджело работал с камнем лучше многих более молодых скульпторов. Поэтому он отказался от этой работы, вероятно, не потому что ему было тяжело, а по другим причинам».
Высота скульптурной группы «Пьета Бандини» – 2 метра 26 сантиметров. Весит почти три тонны. Микеланджело работал над ней с 1547 по 1555 годы.
За последней реставрацией могли наблюдать все гости музея. Её проводили на открытой площадке.
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