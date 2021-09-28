Скульптуру, брошенную Микеланджело, показали после двухлетней реставрации

Эту скульптуру великий Микеланджело ваял как надгробие для своей будущей могилы, но волей судьбы она заняла..

Эту скульптуру великий Микеланджело ваял как надгробие для своей будущей могилы, но волей судьбы она заняла своё место во флорентийском музее. Скульптурная группа известна как «Пьета Бандини». Изображает снятие Иисуса с креста.

Сейчас скульптура предстала перед публикой после двух лет реставрации.

[Тимоти Вердон, директор Музея собора]:

«Она предназначалась для усыпальницы Микеланджело, и в неё включён автопортрет скульптора. Это глубоко личное произведение. Оно должно было отражать дух автора даже после его смерти».

Микеланджело взялся за эту скульптуру в 73 года, а в 80 бросил над ней работу. Реставраторы пролили немного света на давнюю историю.

Раньше считалось, что «Пьета Бандини» сделана из дорогого каррарского мрамора. Однако специалисты выяснили, что камень был добыт в Серравецце. Он хуже по качеству.

[Паола Роза, реставратор]:

«Во время реставрации мы увидели много включений пирита и «волосков» – мраморных микротрещин. Эти микротрещины трудно заметить в цельном куске мрамора и очень сложно понять их направление. Конечно, у Микеланджело были проблемы с этими микротрещинами».

Впрочем, специалисты считают, что не только дефект камня заставил Микеланджело бросить эту работу. Мастер был в принципе недоволен тем, как воплощает свой замысел.

[Тимоти Вердон, директор Музея собора]:

«По словам его главного биографа Вазари, несмотря на преклонный возраст, Микеланджело работал с камнем лучше многих более молодых скульпторов. Поэтому он отказался от этой работы, вероятно, не потому что ему было тяжело, а по другим причинам».

Высота скульптурной группы «Пьета Бандини» – 2 метра 26 сантиметров. Весит почти три тонны. Микеланджело работал над ней с 1547 по 1555 годы.

За последней реставрацией могли наблюдать все гости музея. Её проводили на открытой площадке.

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