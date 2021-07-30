Зелёный оазис украсил крышу университета в Австралии

В зелёный луг превратилась крыша нового здания в австралийском городе Берни. В нём вскоре откроется филиал..

В зелёный луг превратилась крыша нового здания в австралийском городе Берни. В нём вскоре откроется филиал Университета Тасмании. На крыше высажены 10 000 растений местных видов. Зелёный оазис станет домом для птиц и насекомых.

[Джефф Херд, директор компании Fytogreen]:

«Думаю, неудивительно то, что там уже можно заметить тонкоклювых буревестников. Такую же картину мы наблюдали на крыше опреснительного завода в Виктории».

Компания Fytogreen озеленяла крыши многих зданий в Тасмании, а также небоскрёбов в Сиднее. Такая кровля украшает города и приносит пользу природе. Но обходятся эти проекты дорого.

[Джефф Херд, директор компании Fytogreen]:

«Здание должно быть спроектировано так, чтобы выдерживать вес крыши, которая в восемь раз тяжелее металлической кровли. В такой крыше должна быть водонепроницаемая мембрана, поэтому затраты большие».

Впрочем, Университет Тасмании считает повышенные расходы оправданными.

[Джим Кавай, проректор Университета Тасмании]:

«Это не только хорошо для природы. Такое пространство представляет собой впечатляющее место, рядом с которым можно жить, работать и учиться. Оно будет служить нашим сотрудникам, студентам и гостям».

В Тасмании зелёные крыши уже украшают здания многих отелей и ресторанов. Ландшафтные дизайнеры, высаживающие растения, также следят за тем, чтобы на крышах не росли сорняки.

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