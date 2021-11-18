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«Мисс Вселенная-2020» прилетела в Израиль, где пройдёт следующий конкурс

«Мисс Вселенная-2020» прилетела в Израиль, где пройдёт следующий конкурс

Действующая «Мисс Вселенная» Андреа Меса посетила Старый город Иерусалима. Мексиканка участвует в подготовке следующего конкурса красоты...

Дата загрузки: 2021-11-18

Действующая «Мисс Вселенная» Андреа Меса посетила Старый город Иерусалима. Мексиканка участвует в подготовке следующего конкурса красоты. Он пройдёт в Израиле.

А пока «Мисс Вселенная» осматривает святыни иудеев и христиан.

[Андреа Меса, «Мисс Вселенная-2020»]:
«Я очень рада приехать сюда и хочу больше узнать об этой стране. Здесь живут удивительные люди. Они доброжелательные и гостеприимные».

Девушка надеется, что палестино-израильский конфликт разрешится мирным путём.

[Андреа Меса, «Мисс Вселенная-2020»]:
«Я верю в то, что люди могут договориться, и не верю в успех борьбы. Человеческая жизнь бесценна. Надеюсь, любые конфликты благополучно разрешатся. Люди должны идти на компромиссы».

Конкурс «Мисс Вселенная-2021» пройдёт в городе Эйлат. Он начнётся 12 декабря.
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