Руккола: польза и вред для здоровья

Что такое руккола?

Руккола (Eruca vesicaria) – растение семейства крестоцветных, родственник брокколи, капусты и кейла. Листья имеют перечный, пряный вкус, который по мере роста растения становится более горьким.

Продолжительность роста овощного салата – 25-35 дней. Потом листья становятся жёсткими, и в пищу уже не пригодны. Семена также можно есть: целиком либо выжимают масло, добавляют в горчицу. Независимо от сорта, эта зелень обладает высокой питательной ценностью.

Полезные свойства рукколы

Сырые листья рукколы – наиболее полезны. В ста граммах рукколы содержится:

0,7 грамма жиров

3,7 грамма углеводов

27 миллиграммов натрия

2,6 грамма белка

В состав входят витамины и минералы:

Кальций

Железо

Витамин А

Витамин C

Витамин K

Фолат

Калий

Магний

Польза рукколы для здоровья

В рукколе много антиоксидантов – соединений, которые защищают клетки от разрушения и восстанавливают их структуру.

В рукколе также есть глюкозинолаты. Эти природные вещества, придающие рукколе горький вкус и сильный аромат. Они защищают от некоторых видов рака, включая рак груди, простаты, лёгких и толстой кишки. Руккула полезна при воспалениях. В ней много витамина К, который способствует укреплению костей и предотвращает остеопороз.

Вред для здоровья при употреблении рукколы

Если вы принимаете препараты для разжижения крови, то слишком большое количество витамина К может свести на нет их действие. Это связано с тем, что витамин К участвует в процесса свёртывания крови.

Употребление рукколы

Вы можете использовать рукколу так же, как и другую листовую зелень, особенно если вам хочется остренького.

Попробуйте листья рукколы:

В качестве начинки для пиццы или печёного картофеля

Добавить в пасту и салаты, в супы и соусы

Вместо листового салата использовать в сэндвичах

Добавить в омлеты или смузи