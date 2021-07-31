Руккола: польза и вред для здоровья

Что такое руккола?
Руккола (Eruca vesicaria) – растение семейства крестоцветных, родственник брокколи, капусты и кейла. Листья имеют перечный, пряный вкус, который по мере роста растения становится более горьким.
Продолжительность роста овощного салата – 25-35 дней. Потом листья становятся жёсткими, и в пищу уже не пригодны. Семена также можно есть: целиком либо выжимают масло, добавляют в горчицу. Независимо от сорта, эта зелень обладает высокой питательной ценностью.
Полезные свойства рукколы
Сырые листья рукколы – наиболее полезны. В ста граммах рукколы содержится:
0,7 грамма жиров
3,7 грамма углеводов
27 миллиграммов натрия
2,6 грамма белка
В состав входят витамины и минералы:
Кальций
Железо
Витамин А
Витамин C
Витамин K
Фолат
Калий
Магний
Польза рукколы для здоровья
В рукколе много антиоксидантов – соединений, которые защищают клетки от разрушения и восстанавливают их структуру.
В рукколе также есть глюкозинолаты. Эти природные вещества, придающие рукколе горький вкус и сильный аромат. Они защищают от некоторых видов рака, включая рак груди, простаты, лёгких и толстой кишки. Руккула полезна при воспалениях. В ней много витамина К, который способствует укреплению костей и предотвращает остеопороз.
Вред для здоровья при употреблении рукколы
Если вы принимаете препараты для разжижения крови, то слишком большое количество витамина К может свести на нет их действие. Это связано с тем, что витамин К участвует в процесса свёртывания крови.
Употребление рукколы
Вы можете использовать рукколу так же, как и другую листовую зелень, особенно если вам хочется остренького.
Попробуйте листья рукколы:
В качестве начинки для пиццы или печёного картофеля
Добавить в пасту и салаты, в супы и соусы
Вместо листового салата использовать в сэндвичах
Добавить в омлеты или смузи