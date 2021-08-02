Заламывали руки и волокли силой: в Германии разогнали протесты против «антиковидных» мер

Берлинская полиция разогнала несанкционированные протесты против «антиковидных» мер и задержала более 500 человек. Ранее городские власти..

Берлинская полиция разогнала несанкционированные протесты против «антиковидных» мер и задержала более 500 человек.

Ранее городские власти запретили демонстрации, а суды поддержали это решение. Причиной назвали плохую эпидемиологическую ситуацию и риск заражения коронавирусом участников протеста. Однако примерно 5000 человек всё же вышли на улицы.

[Тило Каблиц, представитель полиции Берлина]:

«Несмотря на запрет, люди всё равно пытались собраться вместе, чтобы участвовать в запрещённых мероприятиях. Мы подготовились ко множеству небольших демонстраций по всему городу».

Сначала в разных районах Берлина начали появляться небольшие группы протестующих. Потом они пытались объединиться. Полиция подготовила водомёты, но до них дело не дошло. Против демонстрантов применяли слезоточивый газ и дубинки.

[Тило Каблиц, представитель полиции Берлина]:

«В западном районе города внезапно появилось 2000 человек, и мы быстро отреагировали. Там мы обезвредили их и обратили особое внимание на тех, кто руководил людьми и призывал их собираться в определённых местах».

Протесты против карантинных мер начались в Германии в апреле прошлого года. Число участников на некоторых акциях достигало десятков тысяч человек.

Между тем протесты захлестнули и другие страны Европы. Во Франции на улицы вышло более 200 тысяч человек. Люди возмущены обязательной вакцинацией и введением так называемых зелёных сертификатов, которые выдают тем, кто сделал прививку, переболел коронавирусом или имеет свежий отрицательный тест. Сертификаты нужны для посещения кафе, ресторанов, бассейнов и других общественных мест.

На демонстрации против карантинных ограничений, вакцинации и сертификатах о прививке выходят также в Великобритании, Ирландии, Италии, Греции, Швейцарии и даже Австралии.

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