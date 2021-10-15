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В Австралии дети сами обеспечивают школу электроэнергией

В Австралии дети сами обеспечивают школу электроэнергией

Пока эти юные австралийцы крутят педали на школьной кухне, на них распространяется аромат жареных пончиков. Именно..

Дата загрузки: 2021-10-15

Пока эти юные австралийцы крутят педали на школьной кухне, на них распространяется аромат жареных пончиков. Именно это обещанное угощение вдохновляет их работать усерднее. Но всё не так просто.

[Нел Смит, учительница]:
«В этой маленькое школе в Хьюонвилле происходит удивительное».

Когда школьники крутят педали, вырабатывается электричество. Оно и питает фритюрницу, в которой поджарились пончики.

Так в школе учат на практике применять возобновляемые источники энергии.

[Сайла Перера, школьница]:
«Я поняла, как важно экономить электричество, и как это важно для планеты».

[Нел Смит, учительница]:
«Проект помогает больше узнать о возобновляемых источниках энергии и об энергоэффективности, а также о том, как пользоваться подобными технологиями».

В проекте участвует местный изобретатель. Его дом обеспечивают электричеством солнечные панели и самодельная гидроэлектростанция. Мужчина охотно передаёт знания детям.

[Майкл Фьюингс, изобретатель]:
«Я опираюсь на свои технологические изобретения в области электричества и на тягу к обучению детей».

Программу запустил местный энергетический центр.

[Аиша Фишер, школьница]:
«Участие в этой программе позволило мне почувствовать, что я тоже делаю что-то хорошее, что-то меняю. Это успокаивает меня, и я меньше переживаю за наш мир».

В школе используют возобновляемую энергию уже четыре года. За это время на электричестве сэкономили 30 тысяч долларов США.
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