В Австралии дети сами обеспечивают школу электроэнергией

Пока эти юные австралийцы крутят педали на школьной кухне, на них распространяется аромат жареных пончиков. Именно..

[Нел Смит, учительница]:

«В этой маленькое школе в Хьюонвилле происходит удивительное».

Пока эти юные австралийцы крутят педали на школьной кухне, на них распространяется аромат жареных пончиков. Именно это обещанное угощение вдохновляет их работать усерднее. Но всё не так просто.

Когда школьники крутят педали, вырабатывается электричество. Оно и питает фритюрницу, в которой поджарились пончики.

Так в школе учат на практике применять возобновляемые источники энергии.

[Сайла Перера, школьница]:

«Я поняла, как важно экономить электричество, и как это важно для планеты». [Нел Смит, учительница]:

«Проект помогает больше узнать о возобновляемых источниках энергии и об энергоэффективности, а также о том, как пользоваться подобными технологиями».

В проекте участвует местный изобретатель. Его дом обеспечивают электричеством солнечные панели и самодельная гидроэлектростанция. Мужчина охотно передаёт знания детям.

[Майкл Фьюингс, изобретатель]:

«Я опираюсь на свои технологические изобретения в области электричества и на тягу к обучению детей».

Программу запустил местный энергетический центр.

[Аиша Фишер, школьница]:

«Участие в этой программе позволило мне почувствовать, что я тоже делаю что-то хорошее, что-то меняю. Это успокаивает меня, и я меньше переживаю за наш мир».

В школе используют возобновляемую энергию уже четыре года. За это время на электричестве сэкономили 30 тысяч долларов США.

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