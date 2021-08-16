«Сидим без света и телефонов»: турки оправляются от шока после наводнений

[Элиф, жительница Бозкурта]:

«Прямо на моих глазах вода пронесла несколько мёртвых тел. Там была собака со щенятами. Не могу забыть, как она скулила. Это было ужасно. Я даже не рада, что выжила. Я радуюсь каждый раз, когда находят тело. По крайней мере, их смогут похоронить. Уже дошло до такого».

По-прежнему не отошли от шока. Жители северотурецкого города Бозкурт продолжают искать тела погибших и откачивать воду после сильнейших за многие годы наводнений.

Более 60 человек погибли в черноморском регионе Турции в результате второго за месяц природного бедствия. До этого юг страны сражался с пожарами.

Наводнения принесли хаос в северные провинции. Так, в одной из деревень близ Бозкурта менее, чем за три дня выпало почти полметра осадков.

[Эмине, жительница Бозкурта]:

«Вода несла машины. Грязи было по колено. Я сказала соседям: «Бегите, спасайтесь, прорвало дамбу на ГЭС». Когда мы прибежали сюда, за нами пришла вода. Из мечети я увидела, что вода полностью накрыла Бозкурт. Повсюду была грязь».

В районе Кастамону, который включает Бозкурт, погибло не менее 36 человек. Предполагается, что под обломками этого полуразрушенного здания остается около десяти людей.

Родственники ждут новостей от спасателей. Но найти живых надежды всё меньше.

[Ильяс Калабалик, житель Бозкурта]:

«Такого ещё не было. Мы сидим без света и телефонов. Связи нет. Новостей получить неоткуда. В восемь вечера темнеет, и мы слышим лишь шум воды. Мы не понимаем, поднимается ли она, топит ли дом. Мы просто ждём».

Пострадали не только люди, но и животные. Так, например, спасали корову, которая оказалась посреди бурлящего потока.

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