Наводнения в Индии: спасатели работают не покладая рук

Индийские спасатели работают не покладая рук. Сильные дожди вызвали наводнение в западном штате Гуджарат.

Вода несётся бурным потоком прямо по городским улицам. Попасть в неё страшно – сбивает с ног мгновенно.

Канаты, самодельные мостики, спасательные жилеты. Всё это идёт в ход, чтобы люди остались живы.

Особенно тяжёлая ситуация в городах Джамнагар и Раджкот. Здесь за сутки выпало более 30 сантиметров осадков.

[Амит Арора, работник Администрации Раджкота]:

«За день городские низины затопило. Река Аджи текла очень быстро. Мосты в низинах были перекрыты, как и мост Рамнатхпара. Около 1400 человек переместили на возвышенности в убежища. Пожарные спасли около 335 человек».

Муссон, то есть сезон дождей в Индии длится с июня по сентябрь. Ежегодно из-за него гибнут сотни людей. Так, в июле этого года жертвами ливней в штате Махараштра стало 110 человек. В то же время этот период очень важен для сельского хозяйства страны. За счёт него живут около миллиарда индийцев.

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