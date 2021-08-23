Как выслеживают и уничтожают азиатских шершней в США

Ловушки, радиопередатчики и специальные пылесосы. К уничтожению азиатских шершней в США отнеслись очень серьёзно. Эти насекомые..

Ловушки, радиопередатчики и специальные пылесосы. К уничтожению азиатских шершней в США отнеслись очень серьёзно.

Эти насекомые здесь чужеродные. Впервые их обнаружили прошлым летом и сразу забили тревогу. Относятся к ним с большой опаской, поскольку они могут буквально выжить медоносных пчёл, которых и так становится всё меньше.

[Стивен Спичигер, энтомолог]:

«Как только в какой-то местности появляется чужеродный организм, то последствия неизбежны. К сожалению, мы знаем, что это уже сказалось на сельском хозяйстве, поскольку стало меньше медоносных пчёл».

На этих курсах, которые организовали недалеко от канадской границы, учат находить гнёзда шершней. Именно там находится матка, которую нужно убить. Но найти их не так просто.

[Крис Луни, энтомолог]:

«Вся наша программа сфокусирована на трёх задачах. Найти шершней с помощью ловушек и сообщений людей, которые их видели. Закрепить на них радиопередатчики, чтобы проследить их до гнезда, спрятанного в густой растительности в лесу. Третье – уничтожить гнездо».

Повсюду развешивают ловушки – бутылки с джемом или апельсиновым соком. Когда удаётся поймать шершня, к нему прикрепляют крошечный радиопередатчик. С его помощью можно проследить, куда полетит насекомое.

Если гнездо найдено, то самое время надевать защитный костюм.

[Джессика Рендон, сотрудница Департамента сельского хозяйства]:

«Очень громоздко. Громоздко, но я думаю, это хорошо. Ощущаю себя защищённой, всё плотно закрыто».

Дерево с гнездом обматывают плёнкой, а потом извлекают насекомых с помощью специального пылесоса.

Азиатские шершни – самые большие среди собратьев. В длину могут достигать пяти сантиметров.

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