Сбор нефти на пляжах Калифорнии продолжается
На пляжах южной Калифорнии продолжают устранять последствия разлива нефти. Её в Тихий океан вылилось около 3000..
Дата загрузки: 2021-10-08
Береговая охрана США опубликовала видео с повреждённым трубопроводом, откуда произошла утечка. Водолазы сообщили, что участок длиной более 1200 метров смещён и изогнут, как тетива лука. Нефть вытекала через тонкую щель.
Трубопроводом управляет компания Amplify Energy. Об аварии стало известно в прошлую пятницу. К утру субботы трубопровод перекрыли.
В целом очисткой береговой линии в округе занимается около полутора тысяч работников.
[Джон Вилла, директор заповедника болотных угодий]:
«В субботу за шесть с половиной часов установили заграждения, которые вы видите позади меня. Это остановило значительную часть потока в наши болотные угодья. Но полностью сдержать нефть не удалось».
Между тем, ещё одна нефтяная авария произошла на втором по величине нефтеперерабатывающем заводе США в районе Хьюстона. Выброс случился на гигантском резервуаре для хранения сырья.
Сообщений о пострадавших не поступало. В настоящее время проводится сбор нефти, а компания расследует причину аварии.
Завод принадлежит Marathon Petroleum Corp. Его производительность – 593 тысячи баррелей в день.
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