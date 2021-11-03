Драгоценности российских монархов выставят на торги в Женеве

Драгоценности российских монархов выставят на аукцион Sotheby's в Женеве. Это ювелирный гарнитур – овальная брошь с..

[Оливье Вагнер, сотрудник компании Sotheby’s]:

«Они принадлежали Великой княгине Марии Павловне. Она была королевой светской жизни в Санкт-Петербурге. Её мужем был Великий князь Владимир – сын царя (Александра II). И у неё была прекрасная коллекция драгоценностей, она любила украшения».

Драгоценности российских монархов выставят на аукцион Sotheby’s в Женеве. Это ювелирный гарнитур – овальная брошь с сапфиром и бриллиантами и такие же серьги.

В 1917 году британский дипломатический курьер Альберт Стопфорд вывез драгоценности княгини из России в Лондон. Через два года Мария Павловна, бежавшая за границу, забрала свои украшения.

В 2009 году брошь и серьги с сапфирами купила на аукционе европейская княжеская семья. На предстоящих торгах за гарнитур планируют выручить от 300 до 500 тысяч долларов.

А звёздным лотом аукциона станет кольцо с оранжево-розовым бриллиантом весом более 25 карат. Его предполагают продать за 4-6 миллионов долларов.

[Оливье Вагнер, сотрудник компании Sotheby’s]:

«Это красивый кристалл превосходного цвета с небольшим оранжевым оттенком, но не слишком ярким. Так что, это очень нежный цвет. И это камень без каких-либо включений, что очень редко встречается среди розовых бриллиантов».

С молотка также уйдут серьги с безупречными бриллиантами квадратной огранки. Каждый камень весит почти 26 карат. За серьги рассчитывают выручить от четырёх с половиной до пяти с половиной миллионов долларов.

[Оливье Вагнер, сотрудник компании Sotheby’s]:

«Один камень – типа IIа. Он настолько чистый, что в нём почти нет азота. Он даже более бесцветный, чем бриллиант цвета D. Другой камень – типа Ib (всего с несколькими атомами азота), поэтому он тоже очень редкий».

Аукцион состоится в Женеве 10 ноября.

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