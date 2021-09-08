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Леопард и кошка подружились, упав в колодец в Индии

Леопард и кошка подружились, упав в колодец в Индии

Кошка и леопард, оказавшись в беде, временно подружились. Эта невероятная история произошла в индийской деревне. Хищник..

Дата загрузки: 2021-09-08

Кошка и леопард, оказавшись в беде, временно подружились. Эта невероятная история произошла в индийской деревне.

Хищник гнался за домашним питомцем. В итоге оба упали в колодец. Там леопард оставил добычу в покое.

[Панкадж Гарг, сотрудник лесного хозяйства округа Насик]:
«Отношения между животными немного отличаются от человеческих. Этому нет научного подтверждения, но так кажется. Животные упали в колодец, и леопард перестал охотиться на кошку, хотя и преследовал её на земле. В колодце они как будто поддерживали друг друга».

Лесничие смогли вытащить из колодца обоих животных. Кошку отпустили сразу, а зверя вернули в дикую природу чуть позже.

В Индии леопардам угрожают браконьерство и нелегальная торговля дикими животными. Также сокращается их среда обитания. В поисках пищи большие кошки часто приходят к жилью людей.
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