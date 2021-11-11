Китайский завод посыпает сербский город ядовитой красной пылью

Дома в сербской деревне Радинац покрыты красной пылью. Всего в нескольких сотнях метров от них работают..

Дома в сербской деревне Радинац покрыты красной пылью. Всего в нескольких сотнях метров от них работают огромные печи сталелитейного завода Смедерево.

Менее чем за десять лет заболеваемость раком среди местных жителей выросла в четыре раза. Теперь люди хотят, чтобы этот завод, входящий в китайский конгломерат, либо занялся очисткой окружающей среды, либо закрылся.

70-летний Зоран, который страдает от рака горла и говорит только с голосовым протезом, отмечает, что местные жители сушат бельё только в помещении. Чтобы смыть пыль с машин, используют уксус.

[Зоран, местный житель]:

«Всё только внутри. Мы не выходим, боимся выходить из-за пыли и загрязнения. Мы всем этим дышим».

В ближайшем крупном городе живёт около 100 тысяч человек. И в 2019 году там выявили почти 7 тысяч новых случаев онкозаболеваний. Для сравнения, в 2011 году их было чуть более 1700.

Китайцы выкупили фабрику у правительства Сербии пять лет назад. Крупнейший в Китае производитель стали Hesteel приобрёл её за 46 миллионов евро.

Компания отрицает, что раковая эпидемия как-то связана с заводом. Она утверждает, что инвестировала 300 миллионов евро в технологии и системы очистки.

Однако активисты говорят, что китайские фирмы продолжают игнорировать экологические стандарты. По их словам, анализы выявили в красной пыли высокое содержание тяжёлых металлов.

[Никола Крстич, активист]:

«Думаю, нужно обсудить пыль, которая падает на наши головы, чёрную и красную жирную пыль, которая прилипает к лёгким, мешает дышать. Также есть шлак, который они сбрасывают, где им удобно. Нужно говорить о воздухе, который источает неприятный запах, и о людях, которые вынуждены сушить бельё в теплицах, а также мыть урожай перед употреблением».

В последние годы Китай инвестировал миллиарды евро в сербские инфраструктурные проекты. При этом власти страны уже заговорили о том, что если китайские компании не могут снизить уровень загрязнения, то будут оштрафованы либо закрыты.

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