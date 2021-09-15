ОАЭ начали агрессивно налаживать экономические связи

Объединенные Арабские Эмираты начинают агрессивные переговоры, чтобы спасти экономику от спада и отразить напор торговой конкуренции..

Объединенные Арабские Эмираты начинают агрессивные переговоры, чтобы спасти экономику от спада и отразить напор торговой конкуренции со стороны Саудовской Аравии.

Власти планируют укреплять разносторонние связи с восемью крупными экономиками. Среди них Индия, Великобритания, Турция и Южная Корея.

[Тани аз-Зейди, министр торговли ОАЭ]:

«Мы действительно надеемся, что, по крайней мере, первые переговоры будут завершены в период от шести месяцев до года. Так что мы говорим об очень агрессивной, быстрой работе и быстрых переговорах».

Планируются двусторонние соглашения по вопросам торговли, прямых иностранных инвестиций и в таких секторах, как туризм.

Среди других стран, с которыми хотят сотрудничать ОАЭ – Эфиопия, Индонезия, Израиль и Кения.

При этом правительство также делает шаги, чтобы наладить напряжённые отношения с Турцией и соседним Катаром.

Ведутся обсуждения и с Соединёнными Штатами. ОАЭ надеются, что смогут добиться сокращения пошлин на экспорт в Америку своих алюминия и стали.

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