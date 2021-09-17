Колокола Сибири: достояние, утраченное в революцию

Колокольный перезвон завораживает. В Сибири, начиная с XVI века, он был неотъемлемой частью жизни. Как церковной,..

[Алексей Талашкин, звонарь]:

«Если он разбит, то на колокольне он не нужен, а вот в музейном пространстве таким колоколам хорошо. Потому что мы можем вблизи рассмотреть эти колокола, увидеть в том числе и трещины эти все. Подумать, почему на самом деле колокола разбиваются. Для многих это неожиданность, потому что они такие большие и прочные кажутся».

Колокольный перезвон завораживает. В Сибири, начиная с XVI века, он был неотъемлемой частью жизни. Как церковной, так и общественной. С ним отмечали праздники, предупреждали об опасностях. Например, о пожарах и даже – о метели. Сегодня судьбы старинных колоколов изучают в Музее колокольного звона в Новосибирске.

Ответ – в недавней истории. В 30-х годах коммунисты ввели запрет на колокольный звон. По всей стране колокола сбрасывали со звонниц и отправляли на переплавку «для нужд индустриализации».

Однако в Сибири дорог не было, вывозить металл было сложно, а потому многое удалось сохранить.

Команда музея ищет в экспедициях старинные колокола. Сканирует и воссоздаёт точную копию. Не только по форме, но и по химическому составу. Только так можно получить подлинное звучание старинного инструмента.

[посетитель]:

«Ничто не может сравниться со звуком, который можно услышать здесь. Ведь колокольный звон действительно прекрасен». [посетительница]:

«Здесь нет чётко спланированного действия пальцами. Здесь сплошная импровизация. То, как вы слышите, так играете, это очень интересно и захватывающе».

К слову, музейщики обнаружили сходство орнаментов на колоколах с резными наличниками сибирских домов. Считается, что колокола часто делали резчики по дереву.

[Виктор Васильев, литейщик]:

«На поверхность колокола наклеивали из воска украшения. У нас они, правда, не из воска, у нас это полиуретан. Но смысл вот вы видите, так это приклеивается. Представьте, что это воск, а это глина».

В музее – более 400 экспонатов. Самый старый – 1817 года. Самый большой весит 167 килограммов. Считается, что он прибыл из Польши.

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