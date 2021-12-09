Нигерийский ювелир создаёт украшения, неподвластные времени

Украшения на все времена. Дизайн этих перстней и кулонов вдохновлён средневековой «Бенинской бронзой». Так называется коллекция..

Украшения на все времена. Дизайн этих перстней и кулонов вдохновлён средневековой «Бенинской бронзой». Так называется коллекция из 1000 латунных пластинок с изображениями из дворца правителя Бенинского царства. Их сравнивают с работами античных скульпторов.

Делает такие украшения нигерийский ювелир Тосан Идех.

[Тосан Идех, дизайнер]:

«Люди понимают не все языки, но символы понятны всем».

Среди изделий – кольца с изображением головы правительницы Идии. Она жила в Бенинском царстве в XVI веке. Также мастер делает украшения в виде мечей народа итсекири.

[Тосан Идех, дизайнер]:

«Мы хотим создавать украшения, которые люди смогут носить очень долго и передавать по наследству. Хотим, чтобы для покупателей это было настоящим африканским наследим, неподвластным времени».

«Бенинская бронза» из Бенинского царства – дважды обманчивое название. Во-первых, пластинки латунные. Во-вторых, большая часть Бенинского царства находилась на территории современной Нигерии, а не Бенина.

Коллекцию захватили британские войска в конце XIX века. Считается, что пластинки сделаны в период с XIII по XVI века.

Нигерийский ювелир продал уже более 12 тысяч таких украшений. Теперь планирует использовать символы других африканских стран.

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