Премию им. Сахарова присудили Алексею Навальному

Премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова в этом году присудили россиянину Алексею Навальному. Сейчас оппозиционер..

Премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова в этом году присудили россиянину Алексею Навальному. Сейчас оппозиционер отбывает срок в два с половиной года в исправительной колонии по делу «Ив Роше».

Его кандидатуру выдвинула Европейская народная партия. В Европарламенте отметили, что Навальный стал известен благодаря своим антикоррупционным расследованиям.

[Хайди Хаутала, вице-председатель Европарламента]:

«Алексей Навальный проявил большое мужество, пытаясь вернуть российскому народу свободу выбора. На протяжении многих лет он боролся за права человека и основные свободы в своей стране. Это стоило ему свободы и чуть не лишило его жизни. От имени Европейского парламента я призываю к его немедленному и безоговорочному освобождению».

Кремль все обвинения в свой адрес отрицает и говорит, что Навальный находится в колонии не за свою политическую деятельность, а за нарушение закона.

Мнения жителей Москвы по поводу присуждения премии разделились.

[жительница Москвы]:

«Моё личное отношение к Навальному и к его действиям в России, к его провокационным действиям – негативное. А премии, наверное, ну кто спонсирует, тот и выдаёт премии». [житель Москвы]:

«Если он получил премию, то она как минимум для него была заслуженной. Он делал свои действия и он за это и получил премию. Кто-то может посчитать это как отрицательное, какое-то неправильное действие, кто-то – положительное. И таких масса людей: что тех, что тех. Поэтому, получил – и хорошо».

В Европарламенте надеются, что 15 декабря Навальный сможет лично приехать на награждение. Однако, скорее всего, награду вручат его родным и соратникам.

В июне суд постановил, что его деятельность в России считается экстремистской. После этого провели рейды в домах многих его соратников. А в прошлом месяце в отношении оппозиционера завели новое дело. Это может оставить его в заключении ещё на десятилетие.

Напомним, в прошлом году премию им. Сахарова присудили белорусской оппозиции.

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