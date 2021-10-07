Нобелевская премия по химии: инструмент синтеза молекул

Немец Беньямин Лист и американец с шотландскими корнями Дэвид Макмиллан получили Нобелевскую премию по химии 2021..

Немец Беньямин Лист и американец с шотландскими корнями Дэвид Макмиллан получили Нобелевскую премию по химии 2021 года. Они разработали инструменты для создания молекул, которые в будущем помогут сделать лекарства дешевле и экологичнее.

Учёные разделят приз в 10 миллионов шведских крон. Это миллион 140 тысяч долларов. Их главное открытие – асимметричный органокатализ. Это инструмент по синтезированию молекул.

Долгое время были известны только два вида катализаторов: металлы и ферменты. Оба учёных независимо друг от друга открыли асимметричный органокатализ, который основан на небольших органических молекулах.

[Хайнер Линке, профессор нанофизики]:

«Речь идёт о разработке того, что называется катализатором. Катализатор – это ускоритель химической реакции, позволяющий ускорить её, направить её на создание молекулы, которая вам нужна».

Королевская академия заявила, что катализаторы нового поколения безопаснее для окружающей среды и дешевле в производстве. Благодаря им можно будет создать новые фармацевтические препараты, пластик, парфюмерию и ароматизаторы.

[Хайнер Линке, профессор нанофизики]:

«Их метод позволяет заранее выяснить, какая молекула понадобится для катализации определённой реакции. Можно создавать молекулы, которые не могли сделать раньше, и делать это быстрее и дешевле».

В прошлом году Нобелевскую премию по химии получили две женщины-учёные за разработку метода редактирования генома.

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