Танзаниец получил «Нобеля» по литературе

Писателя Абдулразака Гурну наградили Нобелевской премией по литературе. 72-летний автор имеет танзанийские корни, но уже более..

[Матс Мальм, пресс-секретарь Королевской шведской академии]:

«Нобелевская премия по литературе на 2021 год присуждена писателю Абдулразаку Гурне, работающему в Англии уроженцу Занзибара, за его бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев; в пропасть между культурами и континентами».

Писателя Абдулразака Гурну наградили Нобелевской премией по литературе. 72-летний автор имеет танзанийские корни, но уже более 50 лет живёт в Великобритании и пишет на английском.

Гурна родился на острове Занзибар в 1948 году. В 68-м его семья переехала в Великобританию. Самые известные его романы – «Рай», «Дезертирство» и «У моря» – номинировались на некоторые премии, включая Букеровскую.

Он получит приз в 10 миллионов шведских крон. Это миллион 140 тысяч долларов.

В прошлом лауреатами литературной премии Нобеля были в том числе Эрнест Хемингуэй, Габриэль Гарсиа Маркес и Иосиф Бродский.

Напомним, ранее Королевская академия объявила лауреатов в других областях.

Так, премию по медицине получили американские учёные Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Их исследование рецепторов осязания и температуры стало прорывом и открыло двери для новых разработок.

Нобелевскую премию по физике разделили японо-американский, немецкий и итальянский учёные. Их исследования помогли понять сложные физические системы, например, климат Земли.

Наконец, в области химии наградили немца Беньямина Листа и американца с шотландскими корнями Дэвида Макмиллана. Они разработали инструменты для создания молекул, которые в будущем помогут сделать лекарства дешевле и экологичнее.

Из-за пандемии в этом году не будет традиционного банкета. Все награды лауреаты получат в своих странах.

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