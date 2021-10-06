Нобелевская премия по физике: климат и хаос

Нобелевскую премию по физике в этом году разделят японо-американский, немецкий и итальянский учёные. Их исследования помогли..

Нобелевскую премию по физике в этом году разделят японо-американский, немецкий и итальянский учёные. Их исследования помогли понять сложные физические системы, например, климат Земли.

Половина общей суммы приза в миллион 150 тысяч долларов получат Сюкуро Манабе и Клаус Хассельманн.

По мнению Академии, исследования Манабе в Принстонском университете в 60-х годах заложили основу для сегодняшнего понимания климата Земли.

Тем временем, Хассельман разработал модели, согласно которым выбросы углекислого газа могут вызывать повышение температуры на поверхности Земли.

Вторая половина премии достанется Джорджо Паризи. В 80-х годах он открыл так называемые «скрытые закономерности» в движении газов и жидкостей, которые на первый взгляд кажутся хаотичными. Его модель можно применить и к другим аспектам науки: от атомарного до планетарного уровня.

Как и в прошлом году, из-за пандемии в Швеции не будет традиционного банкета и церемонии вручения наград. Лауреаты получат награды на родине.

В прошлом году Нобелевскую премию по физике вручили за изучение чёрных дыр. А первую в истории награду в 1901 году получил Вильгельм Конрад Рентген за открытие рентгеновского излучения.

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