Как невесту поздравляла голограмма
Им несколько раз приходилось откладывать свою свадьбу из-за карантинных ограничений. Но наконец канадцы Бритни и Джеффри..
Дата загрузки: 2021-09-22
Но было одно но. Лучшая подруга невесты Сара не смогла приехать из Великобритании.
[Бритни Галлант, невеста]:
«Джастин Трюдо объявил, что мы не сможем пригласить на свадьбу никого, кроме граждан Канады или США. Это было очень печально. Мы плакали и с Сарой, и с Джеффом».
Но Бритни даже не догадывалась, что у её жениха есть план. Он связался с компанией, которая специализируется на особом виде технологий. При этом всё держал в секрете.
[Бритни Галлант, невеста]:
«Я знала, что он готовит сюрприз. Он говорил, что ходит на уроки по вокалу и будет для меня петь. Я помню, что просто подумала: «О Боже»».
А вот как выглядел сам торжественный момент. Это оказалась совсем не песня.
[Джефф Галлант, жених]:
«Без лишних слов я хочу представить вам подругу невесты из Лондона Сару Редингтон».
[Бритни Галлант, невеста]:
«Это был очень особенный момент».
Из-за разницы во времени Сара пришла в студию в три часа ночи при полном параде: в платье, с причёской и бокалом шампанского.
Но как удалось передать её в виде голограммы?
[Ларри О’Рейлли, глава ARHT Media Inc]:
«Мы снимали её на камеру 4K. Мы также записывали звук. Потом брали эту информацию и помещали её на наш сервер, где мы её шифровали, сжимали и отправляли по интернету. Изображение воспроизводилось на голографическом экране».
Но зрителям казалось, что Сара на самом деле была в комнате рядом с ними.[Ларри О’Рейлли, глава ARHT Media Inc]:
«Ваш мозг говорит вам, что она вместе с вами. То есть мы создаём ощущение присутствия. И это совсем другой эмоциональный уровень».
Эта история показала: чтобы сделать свою избранницу счастливой, петь не обязательно.
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