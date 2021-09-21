Как невесту поздравляла голограмма

Им несколько раз приходилось откладывать свою свадьбу из-за карантинных ограничений. Но наконец канадцы Бритни и Джеффри..

Им несколько раз приходилось откладывать свою свадьбу из-за карантинных ограничений. Но наконец канадцы Бритни и Джеффри смогли обменяться клятвами и стать мужем и женой.

Но было одно но. Лучшая подруга невесты Сара не смогла приехать из Великобритании.

[Бритни Галлант, невеста]:

«Джастин Трюдо объявил, что мы не сможем пригласить на свадьбу никого, кроме граждан Канады или США. Это было очень печально. Мы плакали и с Сарой, и с Джеффом».

Но Бритни даже не догадывалась, что у её жениха есть план. Он связался с компанией, которая специализируется на особом виде технологий. При этом всё держал в секрете.

[Бритни Галлант, невеста]:

«Я знала, что он готовит сюрприз. Он говорил, что ходит на уроки по вокалу и будет для меня петь. Я помню, что просто подумала: «О Боже»».

А вот как выглядел сам торжественный момент. Это оказалась совсем не песня.

[Джефф Галлант, жених]:

«Без лишних слов я хочу представить вам подругу невесты из Лондона Сару Редингтон». [Бритни Галлант, невеста]:

«Это был очень особенный момент».

Из-за разницы во времени Сара пришла в студию в три часа ночи при полном параде: в платье, с причёской и бокалом шампанского.

Но как удалось передать её в виде голограммы?

[Ларри О’Рейлли, глава ARHT Media Inc]:

«Мы снимали её на камеру 4K. Мы также записывали звук. Потом брали эту информацию и помещали её на наш сервер, где мы её шифровали, сжимали и отправляли по интернету. Изображение воспроизводилось на голографическом экране».

Но зрителям казалось, что Сара на самом деле была в комнате рядом с ними.

[Ларри О’Рейлли, глава ARHT Media Inc]:«Ваш мозг говорит вам, что она вместе с вами. То есть мы создаём ощущение присутствия. И это совсем другой эмоциональный уровень».

Эта история показала: чтобы сделать свою избранницу счастливой, петь не обязательно.

Короткая ссылка на эту страницу: