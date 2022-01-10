Супербактерии у ежей появились за 200 лет до открытия пенициллина

Как обыкновенные ежи помогли науке. Недавно с их помощью сделали неожиданное открытие, которое касается метициллин-резистентного золотистого стафилококка – бактерии, которая устойчива к большой группе антибиотиков.

Раньше считали, что эта бактерия выработала устойчивость только после изобретения пенициллина. Теперь же пришли к выводу, что устойчивость появилась за десятки лет до этого.

Обширное исследование провели учёные сразу нескольких стран, включая Великобританию, Данию, Швецию и Новую Зеландию. Они выяснили, что на коже ежей уже давно сосуществуют и бактерия стафилококк, и грибок трихофитон, который вырабатывает собственный антибиотик.

По их мнению, такое соседство заставило бактерию впервые выработать устойчивость ещё около 200 лет назад.

[Юэн Харрисон, соавтор исследования]:

«Это показывает нам, что даже когда у людей нет устойчивости к антибиотикам, механизмы постоянно развиваются. Так, каждый раз, когда мы открываем новый антибиотик и думаем, что устойчивости к нему пока нет, есть большой шанс, что где-то в мире этот механизм уже выработался. То есть процесс происходит постоянно».

Стафилококк – это вид бактерий, обитающих в окружающей среде, в том числе и на коже человека. Он может вызывать целый ряд заболеваний: от кожных инфекций до пневмонии и менингита. А если бактерия устойчива к антибиотикам, то некоторые методы лечения с ней не справятся или будут менее эффективными.

[Марк Холмс, исследователь]:

«На коже живут бактерии. И они могут попасть внутрь, когда мы лечимся от рака или заменяем тазобедренный сустав. Когда бактерия попадает внутрь, то вызывает воспаление, неважно, устойчива она или нет. Но самая большая проблема возникает, когда лечишь её антибиотиками, и они не работают. К тому времени как подбирают нужное лекарство, пациент может умереть».

Всемирная организация здравоохранения считает подобные супербактерии одной из главных угроз для здоровья людей в мире.

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