Австралия за три года потеряла треть коал

Треть популяции коал потеряла Австралия за последние три года. Причина в засухе, лесных пожарах и вырубке..

Треть популяции коал потеряла Австралия за последние три года. Причина в засухе, лесных пожарах и вырубке деревьев.

В 2018 году в стране насчитывалось более 80 тысяч коал, в этом их уже менее 58 тысяч. Больше всего сумчатых потеряли в штате Новый Южный Уэльс. В итоге популяция там сократилась на 40%. Всё – из-за пожаров, которые бушевали в конце 2019 и начале 2020 годов.

[Дебора Табарт, глава Австралийского фонда коал]:

«Примечательно, что некоторые прежние места обитания коал опустели до пожаров. Нас тревожит ситуация в таких местах, как на западе Нового Южного Уэльса, где последние десять лет стояла засуха. Из-за неё пересохло много рек, и всё, что давало жизнь коалам, умерло».

Защитники животных отмечают, что места обитания коал также сильно сокращаются из-за деятельности людей.

[Дебора Табарт, глава Австралийского фонда коал]:

«Необходим новый закон о защите коал. Нравится нам или нет, но эти животные – символ Австралии. Не нужно с этим спорить. Если появится закон, который запретит, промышленникам или частным землевладельцам бессмысленно уничтожать деревья, то всё будет хорошо».

Коалы обитают только в Австралии. Посмотреть на них приезжает много туристов, что приносит огромные доходы стране.

Эти сумчатые занесены в Красную книгу как уязвимый вид. Помимо пожаров и вырубки эвкалиптовых деревьев, им угрожают клещи, завезённые в страну из Индонезии и Японии.

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