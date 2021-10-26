Растёт поток мигрантов из Беларуси в Польшу

Более 500 нарушений границы пресекают в Польше ежедневно. С августа их было уже 15 тысяч. Мигранты..

Более 500 нарушений границы пресекают в Польше ежедневно. С августа их было уже 15 тысяч. Мигранты из Африки, Азии и с Ближнего Востока пытаются попасть в Евросоюз через белорусско-польскую границу, и их поток увеличивается.

Недалеко от станции Семянувка задержали группу сомалийцев. Они несколько дней бродили по белорусским лесам. Некоторые потеряли обувь, переходя реку. У некоторых вывихнуты ноги.

Троих с симптомами переохлаждения и травмами увезли на скорой. Ещё четверых забрали пограничники. Неизвестно, доставят ли этих мигрантов в центр содержания под стражей или выдворят на территорию соседей.

[Ибрахим, мигрант из Сомали]:

«Граница – это проблема. Я больше семи раз переходил из Беларуси в Польшу и возвращался обратно».

УВКБ ООН обвиняет Польшу в нарушении международного права из-за того, что она не предлагает мигрантам убежища и отправляет их назад в Беларусь.

Польша заявляет, что выполняет свои международные обязательства, пытаясь остановить поток мигрантов. Они в основном хотят получить убежище не в Польше, а в Западной Европе.

А Европейский союз, в свою очередь, обвиняет Беларусь в организации потока беженцев. В ЕС это считают попыткой оказать давление на блок в отместку за санкции. Их наложили на Минск из-за нарушений прав человека.

Согласно правилам ЕС, мигранты должны просить убежища в той стране, в которую попадают сразу после пересечения границы. Однако Евросоюз планирует провести реформы, чтобы изменить это правило и равномерно распределять нагрузку по всем странам блока.

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