Гонконгский активист призвал не идти на выборы

Гонконгский активист Натан Лоу призвал жителей своего автономного региона бойкотировать парламентские выборы. Они намечены на 19..

Гонконгский активист Натан Лоу призвал жителей своего автономного региона бойкотировать парламентские выборы. Они намечены на 19 декабря.

По его мнению, так можно выразить несогласие с новыми избирательными правилами на острове.

[Натан Лау, продемократический активист]:

«По сути в Гонконге никто не верит в выборы. Люди чувствуют, что это просто показуха, что это шоу. Никто серьёзно не относится к результатам».

В марте правящая в Китае компартия внесла изменения в избирательное право бывшей британской колонии. Она сократила число законодателей, которых выбирают напрямую, и увеличила количество тех, кого утверждают в Пекине.

[Натан Лау, продемократический активист]:

«Мы не должны обеспечивать легитимность этим выборам, не должны тешить себя иллюзией, что у нас есть выборы. Это просто выбор Пекина».

Впрочем, по словам Лоу, не всё так плохо, поскольку в глазах людей даже на материковом Китае компартия всё больше теряет своё влияние.

[Натан Лау, продемократический активист]:

«Думаю, нам не стоит недооценивать решимость людей, а также переоценивать жизнеспособность такой гигантской тоталитарной системы. В Китае проявляется много проблем: стареющее общество, изоляция на международном уровне, устаревающая промышленность. Это может подорвать экономическую стабильность компартии. А именно этим она оправдывает своё правление».

Сам Натан Лоу был вынужден бежать из Гонконга в 2020 году. Тогда там приняли закон о нацбезопасности, который позволяет арестовывать буквально любого по размытым обвинениям в терроризме, сепаратизме или связях с иностранными силами.

Сейчас он проживает в Великобритании, где ему предоставили политическое убежище.

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