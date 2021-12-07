Гонконгский активист призвал не идти на выборы

Гонконгский активист Натан Лоу призвал жителей своего автономного региона бойкотировать парламентские выборы. Они намечены на 19..
Дата загрузки: 2021-12-08
По его мнению, так можно выразить несогласие с новыми избирательными правилами на острове.
[Натан Лау, продемократический активист]:
«По сути в Гонконге никто не верит в выборы. Люди чувствуют, что это просто показуха, что это шоу. Никто серьёзно не относится к результатам».
В марте правящая в Китае компартия внесла изменения в избирательное право бывшей британской колонии. Она сократила число законодателей, которых выбирают напрямую, и увеличила количество тех, кого утверждают в Пекине.
[Натан Лау, продемократический активист]:
«Мы не должны обеспечивать легитимность этим выборам, не должны тешить себя иллюзией, что у нас есть выборы. Это просто выбор Пекина».
Впрочем, по словам Лоу, не всё так плохо, поскольку в глазах людей даже на материковом Китае компартия всё больше теряет своё влияние.
[Натан Лау, продемократический активист]:
«Думаю, нам не стоит недооценивать решимость людей, а также переоценивать жизнеспособность такой гигантской тоталитарной системы. В Китае проявляется много проблем: стареющее общество, изоляция на международном уровне, устаревающая промышленность. Это может подорвать экономическую стабильность компартии. А именно этим она оправдывает своё правление».
Сам Натан Лоу был вынужден бежать из Гонконга в 2020 году. Тогда там приняли закон о нацбезопасности, который позволяет арестовывать буквально любого по размытым обвинениям в терроризме, сепаратизме или связях с иностранными силами.
Сейчас он проживает в Великобритании, где ему предоставили политическое убежище.
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