Как в Пакистане спасали редкого слепого дельфина

Спасательная операция, где счёт времени идёт на минуты. В Пакистане перевозят редкого индского дельфина. Он заплыл..

Спасательная операция, где счёт времени идёт на минуты. В Пакистане перевозят редкого индского дельфина. Он заплыл туда, где ему было не выжить.

Его поймали с помощью сетей. Эти дельфины почти слепы. Различают лишь свет и тень, а в пространстве ориентируются с помощью эхолокации.

Животное перевезли за 82 километра в более чистую воду.

[Ахтар Хуссейн Талпур, сотрудник зоозащитной организации]:«В пути было несколько моментов, за которыми нужно было следить: его кожа не должна высыхать, животное также нельзя было беспокоить громкими звуками. Мы ехали максимально быстро. Как только приехали в Суккур, сразу выпустили его в воду».

Индский – один из четырёх оставшихся видов пресноводных дельфинов. Когда-то он свободно плавал по всей водной системе реки Инд. Теперь его вытеснили многочисленные плотины, которые создают для орошения.

Во многих местах вода стала слишком грязной. Иногда дельфины заплывают в каналы, пруды и даже запруды на полях. Часто запутываются в рыболовных сетях.

[Джавед Махар, сотрудник зоозащитного управления]:«Этому дельфину нужно выходить на поверхность каждые 80–120 секунд. Если он запутался в сети, он попадает в ловушку и задыхается. За последние два года мы нашли несколько их туш».

Вымирающим видом индского дельфина объявили в 1972 году. Сегодня в дикой природе обитает чуть более 1800 особей.

Кстати, он считается национальным символом Пакистана.

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