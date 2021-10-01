К 95-летию Винни-Пуха вышла новая книжка о его приключениях
Новая история о Винни-Пухе звучит в Эшдаунском лесу на юге Англии. Писательница Джейн Риордан читает сказку..
Дата загрузки: 2021-10-01
[Джейн Риордан, писательница]:
«Это история о детях, игрушках, животных. В этих историях есть невероятная свобода. И это привлекает каждое поколение детей. Такие сказки неподвластны времени».
Новая сказка – это предыстория приключений Винни-Пуха. В ней рассказано, как плюшевый медведь покинул прилавок в лондонском универмаге Harrods, подружился с Кристофером Робином, получил своё имя и попал в Стоакровый лес.
Прототипом Винни-Пуха стала игрушка, подаренная Кристоферу Робину на первый день рождения.
[Себастьян Уормелл, архивариус компании Harrods]:
«В то время компания Farnell была ведущим производителем игрушечных медведей в Англии. Этот медведь Эдвард в точности похож на игрушку, которую купила миссис Милн».
Картинки в книге выполнены в классическом стиле Эрнеста Хауэрда Шепарда, который иллюстрировал книги о Винни-Пухе.
Новая история детям понравилась.
[слушательница]:
«Я люблю такие сказки, потому что они про животных, а животные мне нравятся. Они очень забавные».
Книга «Винни-Пух» вышла в свет в 1926 году. Позже появились ещё одна повесть и два сборника стихотворений.
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