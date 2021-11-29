Большой барьерный риф оживает

Взрыв цвета и жизни. Именно это происходит с Большим барьерным рифом в Австралии. Это чудо природы,..

Взрыв цвета и жизни. Именно это происходит с Большим барьерным рифом в Австралии. Это чудо природы, похоже, начало восстаналиваться после нескольких эпизодов обесцвечивания.

Учёные говорят, что процесс может занять два-три года.

[Николь Роуберри, морской биолог]:

«Мы смотрим на кораллы и видим, что по всей их протяжённости у них начался нерест. Мы увидели, что много кораллов начали выделять икру. Мы этого не ожидали, не думали, что столько всего происходит».

Обычно кораллы размножаются путём расщепления и деления. Однако раз в год выпускают в океан икру. Каждая коралловая личинка дрейфует, пока не опустится на дно.

[Гарет Филлипс, морской биолог]:

«В прошлые годы это происходило постепенно в течение ночи, либо был один большой взрыв. Но сейчас были моменты высвобождения, потом ничего, потом опять высвобождение, и опять ничего. Были небольшие импульсы, которые продолжались много часов».

Гряда из 2500 рифов охватывает площадь в 348 тысяч квадратных километров. Самое масштабное обесцвечивание за последнее время произошло трижды: в 2016, 17 и 20 годах. В результате пострадало почти две трети кораллов.

Учёные считают, что начавшийся нерест даёт надежду на то

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