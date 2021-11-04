Делегация ЕС впервые приехала с официальным визитом на Тайвань

Члены Европарламента встречаются с премьер-министром Тайваня. Это первый официальный визит делегации из ЕС на остров. [Рафаэль..

[Рафаэль Глюксманн, член Европарламента]:

«Думаю, мир всё ещё не осознал, насколько сложно строить демократию под давлением авторитарного режима, такого как в Пекине, и сколько на это требуется смелости».

Члены Европарламента встречаются с премьер-министром Тайваня. Это первый официальный визит делегации из ЕС на остров.

В частично признанное государство приехало 13 членов Комитета ЕС по иностранному вмешательству в демократический процесс. Отправиться с визитом они решили после того, как в прошлом месяце Европарламент принял резолюцию, призывающую укрепить отношения блока с островом.

Европейская делегация также встретилась с президентом Тайваня Цай Инвэнь, а ещё посетила компании, которые занимаются борьбой с кибершпионажем.

[Рафаэль Глюксманн, член Европарламента]:

«Вы решили ответить на угрозы спокойствием и открытостью, большей демократией, и это правильный ответ. Мы в Европе тоже сталкиваемся с помехами со стороны авторитарных режимов. И мы приехали сюда у вас поучиться».

Тайвань – остров, на который после гражданской войны в Китае бежали противники коммунистов. Они создали демократическое общество, которое очень контрастирует с ситуацией в материковом Китае.

[Су Чжэньчан, премьер-министр Тайваня]:

«Тайвань считается очень свободной и открытой демократической страной, которая ценит верховенство закона и свободу информации. Напротив, прямо через узкий Тайваньский пролив Китай использует тоталитарный подход к своему народу и не ценит правил свободной торговли».

Тайвань десятилетиями живёт под угрозой вторжения. В последнее время действия Пекина стали агрессивнее. Так недавно рекордное число самолётов КНР вторглись в воздушное пространство Тайваня.

Стоит отметить, что в последнее время Европа стала активнее поддерживать остров. Так, в июле Литва удовлетворила просьбу Тайваня и открыла его представительство в своей столице, которое по-факту будет посольством. Она также пожертвовала острову сотни тысяч вакцин, вызвав недовольство Китая. В августе Пекин в знак протеста отозвал своего посла из Литвы, а также выслал посла Литвы из Пекина.

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