100 стран пообещали остановить вырубку лесов

Более ста мировых лидеров пообещали остановить вырубку лесов уже к 2030 году, а также повернуть процесс..

Более ста мировых лидеров пообещали остановить вырубку лесов уже к 2030 году, а также повернуть процесс вспять. Такое заявление сделали на масштабном климатическом саммите, который проходит в Глазго.

На программу, которая также призвана прекратить деградацию земель, из государственных и частных фондов обещают выделить более 19 миллиардов долларов.

Инициативу поддержали страны, на которые в целом приходится 85% лесов планеты, включая Бразилию, Индонезию и ДР Конго.

Британский премьер Борис Джонсон назвал обещание «знаковым».

[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:

«Давайте вместе действовать не только чтобы защитить леса, но и ради того, чтобы леса восстановить». [Джо Байден, президент США]:

«Мы будем работать с Конгрессом, чтобы до 2030 года выделить до девяти миллиардов долларов из бюджета США на сохранение и восстановление наших лесов и получение миллиардов долларов от наших партнеров».

Президент России Владимир Путин, который на саммит не приехал, записал видеообращение. В нём он сказал, что около 20% мировых лесов находится в России, и что Москва принимает самые серьёзные меры, чтобы их защитить.

В 2020 году в мире вырубили более 250 тысяч квадратных километров леса. Это больше, чем площадь Великобритании. При этом неясно, какую ответственность будут нести страны за невыполнение своих обещаний. Активисты настаивают, что для этого нужно переписывать законы.

Тем временем, миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос обещает выделить два миллиарда долларов на природоохранную деятельность. Ещё в прошлом году он основал фонд объёмом 10 миллиардов для финансирования научных исследований и некоммерческих организаций. На конференции в Глазго он сказал, что хочет помочь в восстановлении природной среды в Африке.

Состояние Безоса на сегодняшний день превышает 190 миллиардов долларов.

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