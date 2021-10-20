Джонни Депп встретился с президентом Сербии

Актёрская работа привела Джонни Деппа прямо в президентский дворец Сербии. На встречу его пригласил глава страны..

Актёрская работа привела Джонни Деппа прямо в президентский дворец Сербии. На встречу его пригласил глава страны Александр Вучич.

Депп приехал сюда продвигать короткометражный анимационный сериал «Тупики». Мультфильм создан итальянской компанией и произведён в Сербии при поддержке Министерства культуры страны.

Анимационная лента состоит из 168 серий. Она рассказывает о пяти птичках-тупиках, которые находятся в услужении хитрого моржа Отто. Джонни Депп озвучивает главного героя – тупика Джонни Паффа. Саму птицу также рисовали с голливудского актёра.

Недавно показ мультфильма прошёл на Римском кинофестивале. На мероприятие пригласили и Деппа.

После встречи с президентом Сербии актёр подошёл к поклонникам, которые ждали его у дворца. Некоторым повезло получить автограф.

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