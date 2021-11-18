На Алека Болдуина подали второй иск за стрельбу на съёмках

Ещё один судебный иск против актёра Алека Болдуина. Его подала работница съёмочной бригады. Помощница режиссёра по..

Ещё один судебный иск против актёра Алека Болдуина. Его подала работница съёмочной бригады. Помощница режиссёра по сценарию Майми Митчелл говорит, что сцене, в которой Болдуин убил оператора, стрельба из оружия предусмотрена не была.

В иске говорится, что по сценарию «Ржавчины» нужно было отснять три крупных плана: глаза Болдуина, пятна крови и руку актёра, которой он тянется к кобуре и достаёт пистолет.

Согласно заявлению, Болдуин «намеренно и без уважительной причины или оправдания снял предохранитель и выстрелил из заряженного револьвера, хотя сцена не требовала стрельбы».

[Глория Оллред, адвокат истицы]:

«Мы считаем, что господин Болдуин решил сыграть в русскую рулетку, когда выстрелил из пистолета, не проверив его, и без присутствия оружейницы».

Митчелл подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса. Она утверждает, что находилась на линии огня, это было умышленным причинением эмоционального стресса и вреда и требует возмещения ущерба.

[Майми Митчелл, помощница режиссёра по сценарию]:

«Я снова и снова переживаю это и слышу в голове звук выстрела».

Ранее иск подал другой член съёмочной группы «Ржавчины» – главный электрик Серж Светной. Он обвинил продюсеров и съёмочную группу в несоблюдении стандартов безопасности. Стоит отметить, что Болдуин также является продюсером фильма. Пока съёмки ленты приостановлены. Обвинений по делу ещё никому не выдвинули.

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