На Алека Болдуина подали второй иск за стрельбу на съёмках
Ещё один судебный иск против актёра Алека Болдуина. Его подала работница съёмочной бригады. Помощница режиссёра по..
Дата загрузки: 2021-11-18
В иске говорится, что по сценарию «Ржавчины» нужно было отснять три крупных плана: глаза Болдуина, пятна крови и руку актёра, которой он тянется к кобуре и достаёт пистолет.
Согласно заявлению, Болдуин «намеренно и без уважительной причины или оправдания снял предохранитель и выстрелил из заряженного револьвера, хотя сцена не требовала стрельбы».
[Глория Оллред, адвокат истицы]:
«Мы считаем, что господин Болдуин решил сыграть в русскую рулетку, когда выстрелил из пистолета, не проверив его, и без присутствия оружейницы».
Митчелл подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса. Она утверждает, что находилась на линии огня, это было умышленным причинением эмоционального стресса и вреда и требует возмещения ущерба.
[Майми Митчелл, помощница режиссёра по сценарию]:
«Я снова и снова переживаю это и слышу в голове звук выстрела».
Ранее иск подал другой член съёмочной группы «Ржавчины» – главный электрик Серж Светной. Он обвинил продюсеров и съёмочную группу в несоблюдении стандартов безопасности. Стоит отметить, что Болдуин также является продюсером фильма. Пока съёмки ленты приостановлены. Обвинений по делу ещё никому не выдвинули.
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