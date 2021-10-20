Роботы-патрульные следят за порядком в Сингапуре
Такого робота-патрульного можно увидеть в Сингапуре. Его задача – наблюдать за людьми и напоминать о правилах..
Дата загрузки: 2021-10-20
Такого робота-патрульного можно увидеть в Сингапуре. Его задача – наблюдать за людьми и напоминать о правилах поведения.
Робота зовут Ксавье. Он оснащён семью видеокамерами и четырьмя колёсами. «Умный» патрульный ездит по улицам, заглядывает в торговые центры и другие общественные места.
Ксавье напоминает людям о соблюдении социальной дистанции и ограничении на общественные собрания. Также ищет курящих в неположенных местах и требует не ездить на мопедах по тротуарам.
Робота создали сингапурские инженеры. Пока город патрулируют два таких аппарата. Начали работать в сентябре.
Видеокамеры в роботах ведут запись. Власти обещают, что её не будут использовать для судебного преследования людей. Однако видеозаписи будут демонстрировать общественности в воспитательных целях.
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