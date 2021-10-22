Россияне не спешат вакцинироваться

Нового максимума достигло число заражённых коронавирусом и умерших от него в России. По данным на 21..

Нового максимума достигло число заражённых коронавирусом и умерших от него в России. По данным на 21 октября, за сутки выявили более 36 тысяч новых случаев COVID-19, умерли 1036 человек.

В стране возобновляют карантинные ограничения. В регионах вводят обязательную вакцинацию для работников сфер услуг и образования. Между тем многие россияне вакцинироваться не торопятся. Из 146 миллионов жителей полностью привились 47 миллионов.

Некоторые просто боятся нового препарата.

[Егор, житель Москвы]:

«Естественно, конечно, нет, потому что не известно, какие препараты. Потому что некоторые пишут хорошие отзывы, некоторые – плохие отзывы пишут. И тут 50 на 50 – кому-то веришь, кому-то не веришь».

Чтобы сдержать вспышку эпидемии, президент страны объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Он также дал право регионам расширить этот период.

По мнению иммунологов, чтобы улучшить ситуацию, одной недели недостаточно.

[Николай Крючков, иммунолог]:

«Если бы это было две недели – это приемлемо. Но вопрос – как это будет соблюдаться. Масочный режим тоже давно введён, он не отменялся в регионах России, но, тем не менее, реально-то он соблюдался?»

В Москве нерабочие дни начнутся уже 28 октября. Здесь за последние сутки зарегистрировали почти 7900 новых случаев заражения. Самый большой показатель с 26 июня.

[Марина Грановская, молекулярный биолог]:

«Это не стало неожиданностью. И тому, что с середины сентября растёт заболеваемость, есть причины. В Москве живут миллионы людей. При этом социальная, деловая и досуговая жизнь очень активная. Поэтому если три часа посидеть на деловой встрече, в кафе или театре, то всё равно столкнёшься с вирусными частицами».

На время нерабочих дней в Москве вводят частичный карантин. Работать будут только аптеки и магазины с товарами первой необходимости. Рестораны и кафе закроются. Культурные и развлекательные мероприятия можно посещать по QR-кодам. При этом москвичи смогут свободно гулять в парках. Режим самоизоляции должны будут соблюдать люди с хроническими болезнями и пожилые старше 60 лет. О продлении частичного локдауна пока речи не идёт.

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