Facebook сменит имя

Facebook изменит имя. Новое название объявят на следующей неделе. Возможно, во время ежегодной конференции Connect, которая..

Facebook изменит имя. Новое название объявят на следующей неделе. Возможно, во время ежегодной конференции Connect, которая намечена на 28 октября.

Главный вопрос, зачем это нужно. В последнее время соцсеть подвергалась критике со стороны регулирующих органов и законодателей из-за своей деловой практики.

Одной из причин смены названия может быть то, что Марк Цукерберг хочет отдалиться от скандалов. Например, недавно бывшая сотрудница Facebook в интервью обвинила компанию в погоне за выгодой и пренебрежении безопасностью личных данных пользователей, включая детей.

Другой причиной может быть то, что Цукерберг стремится создать свою «метавселенную». Это будет цифровой мир, в котором пользователи смогут общаться с помощью очков виртуальной реальности и подключаться с их помощью к разным устройствам.

С июля компания вложила огромные средства в разработку платформы виртуальной и дополненной реальности, а также гарнитур, очков и браслетов.

Ранее Цукерберг говорил, что в будущем очки виртуальной реальности будут такими же популярными гаджетами, как смартфоны.

Новость о смене названия Facebook официально пока никак не комментирует.

Стоит отметить, что, кроме одноимённой соцсети, Facebook также принадлежат Instagram, WhatsApp, Messenger и VR-компания Oculus.

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