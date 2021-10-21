Facebook сменит имя
Facebook изменит имя. Новое название объявят на следующей неделе. Возможно, во время ежегодной конференции Connect, которая..
Дата загрузки: 2021-10-21
Главный вопрос, зачем это нужно. В последнее время соцсеть подвергалась критике со стороны регулирующих органов и законодателей из-за своей деловой практики.
Одной из причин смены названия может быть то, что Марк Цукерберг хочет отдалиться от скандалов. Например, недавно бывшая сотрудница Facebook в интервью обвинила компанию в погоне за выгодой и пренебрежении безопасностью личных данных пользователей, включая детей.
Другой причиной может быть то, что Цукерберг стремится создать свою «метавселенную». Это будет цифровой мир, в котором пользователи смогут общаться с помощью очков виртуальной реальности и подключаться с их помощью к разным устройствам.
С июля компания вложила огромные средства в разработку платформы виртуальной и дополненной реальности, а также гарнитур, очков и браслетов.
Ранее Цукерберг говорил, что в будущем очки виртуальной реальности будут такими же популярными гаджетами, как смартфоны.
Новость о смене названия Facebook официально пока никак не комментирует.
Стоит отметить, что, кроме одноимённой соцсети, Facebook также принадлежат Instagram, WhatsApp, Messenger и VR-компания Oculus.
Короткая ссылка на эту страницу: