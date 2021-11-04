Yahoo уходит из Китая

Компания Yahoo объявила, что полностью уходит из Китая. Это не первая крупная компания, которая это сделала. И, как говорят эксперты, возможно, не последняя.

Yahoo прекратила все онлайн-услуги в Китае. В компании говорят, что причиной стали растущие преграды для бизнеса и непростая ситуация с верховенством закона в КНР.

В тот же день в стране вступил в силу Закон о личных данных. Политолог Андрес Корр говорит, что таким компаниям, как Yahoo и LinkedIn, в последнее время было очень сложно сохранять присутствие в Китае, поскольку они зависят от потоков информации со стороны поставщиков данных и новостных агентств и пользователей.

LinkedIn недавно тоже приняла решение прекратить деятельность в Китае. Компания объявила, что столкнулась со сложной средой для работы и растущим контролем.

Андерс Корр отмечает, что совсем недавно китайские чиновники обратились к компании с требованием удалить некоторых пользователей со своего веб-сайта.

«Для многих компаний стало просто невыгодно работать в Китае, поскольку это элементарно неприбыльно, особенно если они сталкиваются с огромными штрафами за то, что не подвергают цензуре свой собственный контент», – говорит Корр.

Эксперты считают, что в ближайшее время всё больше западных компаний будут покидать страну.

Китайские власти наложили ограничения на технологические компании, заставив их потерять миллиарды долларов.

«История много раз показывала, что коммунистический подход к экономике, плановая экономика просто не работает. Они вытесняют капитал, они снижают эффективность процесса производства», – отмечает Корр.

Корр не думает, что Китай хочет иметь закрытую экономику, но он движется в этом направлении, поскольку китайские лидеры считают, что имеют больше контроля над экономикой, чем у них фактически есть.