Хороший урожай хлопка губит поля пшеницы
Хлопковые поля Египта. Фермеры собирают обильный урожай. Цены на этот товар почти удвоились с прошлого года...
Дата загрузки: 2021-10-25
[Ашраф аль-Шамси, фермер]:
«Хлопковый сезон в этом году очень хороший благодаря волне тепла. Если честно, урожай очень хороший из-за жары».
[Халид аль-Шамси, владелец поля]:
«90% урожая – отличного качества. Люди переживали по поводу цен, поскольку в прошлом году качество было очень низким. Но теперь расстраиваются те, кто в этом году не посадил хлопок».
С одной стороны, это хорошие новости. Но с другой это может поставить под угрозу пищевую безопасность. Если все фермеры начнут выращивать на плодородных почвах более дорогой хлопок, то не останется полей под пшеницу и другие продукты.
Эксперты говорят, что повышение средней температуры заставит производство зерновых сдвигаться на север.
[Мохаммад Абдул Карим, экономист]:
«Сельское хозяйство пострадает с точки зрения урожайности, поскольку растения не приспособлены к повышающейся температуре. Единственная культура, которой нравится жара – это хлопок».
Это может привести к тому, что сократится импорт пищевых продуктов.
[Айман Абу Хадид, экс-министр сельского хозяйства Египта]:
«Мы импортируем примерно девять миллионов тонн пшеницы и производим почти столько же. Если объёмы производства сократятся, нам придётся больше импортировать. Но такого объёма, возможно, не будет, поскольку изменения также коснутся Европы и Америки».
В Египте живёт более 100 миллионов человек. Особенно уязвимыми перед непогодой считают сельскохозяйственные и прибрежные регионы.
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