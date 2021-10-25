Хороший урожай хлопка губит поля пшеницы

Хлопковые поля Египта. Фермеры собирают обильный урожай. Цены на этот товар почти удвоились с прошлого года...

[Ашраф аль-Шамси, фермер]:

«Хлопковый сезон в этом году очень хороший благодаря волне тепла. Если честно, урожай очень хороший из-за жары». [Халид аль-Шамси, владелец поля]:

«90% урожая – отличного качества. Люди переживали по поводу цен, поскольку в прошлом году качество было очень низким. Но теперь расстраиваются те, кто в этом году не посадил хлопок».

Хлопковые поля Египта. Фермеры собирают обильный урожай. Цены на этот товар почти удвоились с прошлого года.

С одной стороны, это хорошие новости. Но с другой это может поставить под угрозу пищевую безопасность. Если все фермеры начнут выращивать на плодородных почвах более дорогой хлопок, то не останется полей под пшеницу и другие продукты.

Эксперты говорят, что повышение средней температуры заставит производство зерновых сдвигаться на север.

[Мохаммад Абдул Карим, экономист]:

«Сельское хозяйство пострадает с точки зрения урожайности, поскольку растения не приспособлены к повышающейся температуре. Единственная культура, которой нравится жара – это хлопок».

Это может привести к тому, что сократится импорт пищевых продуктов.

[Айман Абу Хадид, экс-министр сельского хозяйства Египта]:

«Мы импортируем примерно девять миллионов тонн пшеницы и производим почти столько же. Если объёмы производства сократятся, нам придётся больше импортировать. Но такого объёма, возможно, не будет, поскольку изменения также коснутся Европы и Америки».

В Египте живёт более 100 миллионов человек. Особенно уязвимыми перед непогодой считают сельскохозяйственные и прибрежные регионы.

Короткая ссылка на эту страницу: