Кто в непогоду помог женщине в инвалидной коляске

Это случилось в сентябре во Флориде. Шёл сильный дождь. Пожилая женщина в инвалидной коляске пыталась сдвинуться с места, но не могла. К ней подошли четыре парня.

«Мы были уставшие, грязные и хотели вернуться в отель, но вдруг увидели женщину, которая боролась с инвалидной коляской», – рассказал Джон Морган Масса. «Мы поняли, что каким бы ни был наш день, он точно не хуже, чем у этой женщины», – добавил он.

Молодые люди стали толкать электроколяску в гору и умудрялись держать зонтик над головой женщины. Женщина по имени Кэтти Кастро случайно оказалась рядом и сфотографировал молодых людей. Пост разместила в соцсетях. В ответ посыпались благодарности в адрес парней. Они были удивлены: «Мы просто хотели помочь», – написали они.