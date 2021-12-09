Президент Уганды: «Китай очень активно стучится в дверь»

[Йовери Кагута Мусевени, президент Уганды]:

«Похоже, китайцы видят в Уганде больше возможностей для бизнеса, чем западные компании. Китайцы приходят, стучатся в дверь и делают это очень активно».

Это президент Уганды Йовери Мусевени. Он у власти с 1986 года, то есть он один из самых долгоправящих лидеров в Африке.

По его словам, Запад теряет интерес к стране. Зато Китай продолжает наращивать своё влияние.

Сегодня Уганда готовится подписать ряд сделок с частными китайскими инвесторами в таких секторах, как переработка сельскохозяйственной продукции, удобрений и полезных ископаемых, а также текстильная промышленность.

[Йовери Кагута Мусевени, президент Уганды]:

«Пока Китай поощряет свои частные компании, западные правительства читают нам лекции. Но что за безумие, читать мне лекции? Что нового вы можете мне сказать? И в этом и заключается разрыв между нами».

Китайские государственные предприятия и частные компании уже давно стали движущей силой инвестиций в Африку. Они предоставляют странам континента ссуды на сотни миллиардов долларов в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

При этом многие западные правительства рассматривают эту инициативу как попытку компартии Китая расширить своё влияние. В обмен на деньги Китай часто требует от стран поддерживать свой политический курс. Кроме того, многие страны жалуются на несправедливые условия возврата ссуд, из-за которых они всё больше и больше падают в долговую яму.

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