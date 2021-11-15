Климатический саммит завершился договором, но формулировку изменили

Почти 200 стран смогли договориться по климату. На конференции в Глазго утвердили итоговый текст встречи, хотя..

Почти 200 стран смогли договориться по климату. На конференции в Глазго утвердили итоговый текст встречи, хотя многие уже не верили, что это произойдёт.

Из-за разногласий двухнедельный саммит продлили на сутки. В последний момент Индия при поддержке Китая потребовала изменить формулировку. В итоге другие страны пошли на уступки, и документ приняли.

Одно из главных его положений гласит, что мир всё ещё надеется сдержать повышение глобальной температуры воздуха на планете в пределах полутора градусов по Цельсию.

А главным камнем преткновения стал пункт об отказе от сжигания угля. Индия и Китай заявили, что нужно заменить фразу «поэтапный отказ» на «поэтапное сокращение». Богатые страны Евросоюза, а также островные тихоокеанские государства были против. Но в итоге согласились. Как говорится, «лучше синица в руках, чем журавль в небе».

[Алок Шарма, председатель саммита]:

«Индия и Китай, мне кажется, что вам стоит объяснить свою позицию по этому вопросу развивающимся странам».

Согласно общепринятой теории, повышение температуры на планете происходит из-за парниковых газов, которые вырабатываются из-за деятельности человека. Из-за этого повышается уровень мирового океана, и многие островные государства начинают уходить под воду. Также есть мнение, что изменение климата – это естественный и циклический процесс.

В целом климатический саммит прошёл уже в 26 раз. Однако впервые на нём подняли тему отказа от ископаемого топлива. Развитые страны пообещали бедным помощь для перехода на возобновляемые источники энергии.

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