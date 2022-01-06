Президент Казахстана призвал международные войска

В крупнейшем городе Казахстана, Алматы, у городской администрации слышны выстрелы. Ранее здание подожгли протестующие. В крупных..

В крупнейшем городе Казахстана, Алматы, у городской администрации слышны выстрелы. Ранее здание подожгли протестующие.

В крупных городах страны продолжаются антиправительственные выступления. Атмосфера напряжённая. Обе стороны обвиняют друг друга в применении оружия.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорит, что уже обратился к странам-членам Договора о коллективной безопасности с просьбой оказать военную помощь. В ОДКБ, помимо Казахстана, входят Россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. И нынешний председатель Совета премьер-министр Армении Никол Пашинян уже подтвердил, что в Казахстан направят миротворческие силы.

Токаев называет протестующих международными террористами, которые прошли серьёзную подготовку за рубежом. Их действия он считает актом агрессии.

[Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана]:

«Настоящие террористы. Нам хорошо известно, они бесчинствуют в настоящее время в Алма-Ате, в других городах, захватывают здания инфраструктуры и, самое главное, захватывают помещения. где находится стрелковое оружие».

Акции протеста вспыхнули 2 января в Мангистауской области после резкого повышения цен на сжиженный газ. Однако позже требования стали политическими. Люди призвали власти, включая Назарбаева, уйти в отставку.

И хотя правительство в итоге пообещало снизить цены на газ в Мангистауской области, протесты перекинулись на другие города.

[Рафик Жарылкасын, протестующий]:

«Уважаемые журналисты, блогеры, тут рассказывают много версий того, что происходит. Вы должны понимать, что произошло. Спустя 30 лет давления пружина лопнула. Смотрите, в нас стреляют. Но никто из нас не хочет убивать людей. Пожалуйста, придите посмотрите сами на лицо нашей страны».

Президент отправил в отставку правительство. Также Нурсултан Назарбаев покинул пост главы Совета безопасности, однако протесты продолжились и усилились.

Сейчас на всей территории Казахстана действует режим ЧП. ООН и ОБСЕ призвали стороны конфликта к сдержанному диалогу.

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