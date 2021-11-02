Неравнодушные спасли 90 — летних стариков из огня

В штате Калифорния мужчины шли на работу и увидели на дороге горящий автомобиль. Произошла авария, и от удара автомобиль загорелся.

«Мы увидели пожилого мужчину, застрявшего в ремне безопасности, поэтому мы открыли дверь и отстегнули ремень. Мой приятель Барри вытащил его из машины и отнёс на обочину», – рассказал Андре Леггетт.

Водитель сказал, что в машине осталась его жена. Он очень волновался. «Мы сразу даже не поняли, что на пассажирском сиденье кто-то есть. В машине было очень много дыма», – рассказал Джефф Лукас.

Вскоре приехали пожарные и потушили огонь. В сообщении пожарных говорится, что два пассажира и случайный прохожий были доставлены с ожогами в больницу. Огонь распространился на растительность, но был быстро ликвидирован.

Как выяснилось позже, в машине были 92-летний Кен Уильямсон и его 90-летняя жена Джоан. Их жизнь вне опасности. Дети пожилой пары искали информацию о случайных спасателях, чтобы отблагодарить. Благодаря съёмке прохожего и соцсетям их удалось найти.