Во французском департаменте Гваделупа массово протестуют против антиковидных мер

Баррикады из сожжённых машин по-прежнему перекрывают кольцевую развязку в одном из городов Гваделупы. Протесты против антиковидных..

Баррикады из сожжённых машин по-прежнему перекрывают кольцевую развязку в одном из городов Гваделупы. Протесты против антиковидных мер начали сотрясать заморскую территорию Франции на прошлой неделе. Власти заявляют, что ситуация до сих пор сложная.

Гнев жителей архипелага в Карибском море вызвали ужесточение санитарных ограничений, COVID-паспорта и обязательная вакцинация для медиков и пожарных.

[участница протеста]:

«Я отстаиваю своё право выбирать, какие лекарства мне принимать, что мне делать со своим организмом. И, как женщина и мать, я отстаиваю права своих детей, поскольку не хочу, чтобы моих детей вакцинировали препаратом, который до сих пор остаётся экспериментальным».

Протесты сопровождались беспорядками, стычкам с полицией, поджогами и ночными грабежами. Местные власти в прошлую пятницу ввели комендантский час, однако погромы по ночам продолжились. Задержаны десятки человек.

Глава МВД Франции заявил, что протестующие применяли огнестрельное оружие против полиции. Правительство страны несколько дней назад направило на Гваделупу полицейский спецназ. По словам министра внутренних дел, беспорядки в некоторой степени удалось сдержать.

В Париже опасаются, что то же самое начнётся и на острове Мартиника. Там профсоюзы тоже выводят людей на протесты. Местные власти сообщают, что по ночам слышны выстрелы.

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