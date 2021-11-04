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Почему 95-летняя женщина почувствовала себя особенной

Почему 95-летняя женщина почувствовала себя особенной
Почему 95-летняя женщина почувствовала себя особенной

Кимберли Уотербери привезла 95-летнюю маму Дотти Шнайдер отдохнуть на побережье в Орандж-Бич. Однажды Дотти толкала инвалидное кресло с мамой по песку возле отеля.

Охранник предложил отвезти маму на пляж на машине. Женщины очень обрадовались. Охранник сообщил о Дотти спасателям, и они приготовили для неё специальный шезлонг на берегу. «Раньше пожилая женщина сидела только у бассейна, а теперь может поставить ноги на песок и видеть накатывающие волны», – рассказала начальник пляжной охраны Бретта Лессинджер. Четверо спасателей каждое утро приходили за Дотти, чтобы отвезти её на пляж, причём совершенно бесплатно.

Дочь говорит, что благодаря доброму отношению спасателей мама почувствовала себя особенной, а не обузой для кого-то.

«У многих из нас есть бабушки и дедушки, и я думаю, что пожилая женщина напомнила спасателям о бабушках и дедушках», – рассказала Бретта Лессинджер. Она сделала фото и разместила в соцсетях. Пост стал вирусным.

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