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Эта привередливая птичка любит только качественный сок эвкалипта

Эта привередливая птичка любит только качественный сок эвкалипта

Услышать крик тасманийской радужной птицы в Австралии можно всё реже. Учёные говорят, что их в дикой..

Дата загрузки: 2021-11-04

Услышать крик тасманийской радужной птицы в Австралии можно всё реже. Учёные говорят, что их в дикой природе осталось всего около тысячи. Теперь же одна молодая исследовательница пытается обезопасить источник пищи для этих птиц, чтобы обеспечить их будущее.
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