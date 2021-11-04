Эта привередливая птичка любит только качественный сок эвкалипта
Услышать крик тасманийской радужной птицы в Австралии можно всё реже. Учёные говорят, что их в дикой..
Дата загрузки: 2021-11-04
Услышать крик тасманийской радужной птицы в Австралии можно всё реже. Учёные говорят, что их в дикой природе осталось всего около тысячи. Теперь же одна молодая исследовательница пытается обезопасить источник пищи для этих птиц, чтобы обеспечить их будущее.
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