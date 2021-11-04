Исследования: кондоры умеют размножаться без спаривания

Критически уязвимые калифорнийские кондоры могут размножаться без спаривания. К такому выводу пришли учёные из Зоопарка Сан-Диего...

Критически уязвимые калифорнийские кондоры могут размножаться без спаривания. К такому выводу пришли учёные из Зоопарка Сан-Диего.

Во время обычной проверки биологических образцов двух уже умерших кондоров учёные выяснили, что они вылупились из неоплодотворённых яиц.

[Синтия Штейнер, исследователь]:

«Если честно, для нас это было большим сюрпризом, мы такого не ожидали».

Учёные подтвердили, что каждый птенец имел генетическую связь с матерью и никакой генетической связи с каким-либо самцом.

Такой вид однополого размножения называют партеногенезом. У калифорнийских кондоров его замечают впервые.

[Синтия Штейнер, исследователь]:

«Это очень редкое открытие, поскольку такое вообще среди птиц почти не встречается. Так размножаются некоторые виды рептилий и рыбы, но среди птиц это крайне редко, особенно диких».

Ещё более удивительно то, что самок кондора держали вместе с самцами. Ранее они уже давали потомство в паре.

То есть можно говорить ещё об одном уникальном явлении: впервые однополое размножение наблюдается среди птиц, где самка имела доступ к партнёру.

[Синтия Штейнер, исследователь]:«Возможно, эта способность появилась, когда популяция была небольшой. Теперь у нас около 500 особей: 200 – в неволе и 300 – в дикой природе. Мы хотим узнать, как часто может происходить подобное явление».

На момент вылупления оба птенца имели недостаточный вес. Одного выпустили в дикую природу в 2001 году. Однако спустя два года он умер. Другой прожил восемь лет в неволе и умер в 2017 году.

Калифорнийский кондор – один из самых редких видов птиц в мире. Впрочем, его популяция сегодня увеличивается.

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