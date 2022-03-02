«Умные» кроссовки помогут скорректировать технику бега

Эти кроссовки не просто с подсветкой – они «умные». Японский стартап Orphe привёз на мобильный конгресс..

Эти кроссовки не просто с подсветкой – они «умные».

Японский стартап Orphe привёз на мобильный конгресс в Барселоне обувь, оборудованную разными датчиками. Они помогают скорректировать технику бега.

[Регина Крайняя, представительница Orphe]:

«Датчики будут прямо под вашими ступнями. Это позволит собрать чрезвычайно точные и профессиональные данные о том, как вы приземляете свою стопу: на пятку, её середину или пальцы. Обычно бегуны следят за этим. Если приземляться на пятку, это плохо влияет на связки. Они этого не хотят. Но изменить стиль бега очень непросто».

Датчики передают все данные в специальное мобильное приложение. А с его помощью уже можно отслеживать способ приземления, время контакта с землёй, длину, высоту и частоту шагов и многое другое.

Но следить за бегом можно не только через приложение. В этом также помогут LED-лампочки. Они загораются определённым цветом в зависимости от того, как нога приземляется.

Изначально идеей было создать интерактивный музыкальный инструмент. Но потом разработчики увидели, что технология очень востребована в другой сфере.

[Регина Крайняя, представительница Orphe]:

«Поскольку это интерактивная функция, она всех заинтересовала. Мы решили сократить функционал до одного датчика и адаптировали его для бегунов».

«Умные» кроссовки уже скоро поступят в продажу. Будут стоить около 250 евро.

[Регина Крайняя, представительница Orphe]:

«Мы предлагаем подписку компаниям, которые хотят использовать нашу платформу с аналитикой. Они смогут работать с большим количеством необработанных данных».

Как ожидается, четырёхдневный мобильный конгресс посетит до 60 тысяч человек.

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