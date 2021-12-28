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В Бразилии прорвало плотины: жертв уже 20

В Бразилии прорвало плотины: жертв уже 20

Это наводнение называют худшим бедствием за всю историю бразильского штата Баия. На смену продолжительной засухе на..

Дата загрузки: 2021-12-28

В Бразилии прорвало плотины: жертв уже 20

Это наводнение называют худшим бедствием за всю историю бразильского штата Баия.

На смену продолжительной засухе на северо-восток страны пришли рекордные ливни. По данным властей, чрезвычайное положение сохраняется в 72 муниципалитетах.

Ещё хуже стало в канун Рождества. Прорвало две плотины. Число погибших возросло до 20.

[местный житель]:
«Вода поднялась досюда – на метр внутри дома».

В штате проживает 15 миллионов человек, и большинство из них оказались в бедственном положении.

[Манфредо Сантана, пожарный]:
«Река Кашуэйра переполнилась. По ней сейчас даже на водных лыжах сложно передвигаться. Рискуют и спасатели, и пострадавшие. Сесть в лодку – лишь полдела. Надо ещё безопасно добраться до берега».

[Руи Кастро, губернатор штата Баия]:
«Сейчас мы предпринимаем первые шаги, чтобы спасти и разместить людей. Параллельно мы обсуждаем технические вопросы с мэрами, чтобы понять, нужно ли будет строить новые дома, ремонтировать старые и постепенно ремонтировать городские постройки».

Дожди в ближайшее время не прекратятся. В регионе есть ещё десять плотин. Власти говорят, что пристально следят за их состоянием.
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