В Бразилии прорвало плотины: жертв уже 20

Это наводнение называют худшим бедствием за всю историю бразильского штата Баия. На смену продолжительной засухе на..

Это наводнение называют худшим бедствием за всю историю бразильского штата Баия.

На смену продолжительной засухе на северо-восток страны пришли рекордные ливни. По данным властей, чрезвычайное положение сохраняется в 72 муниципалитетах.

Ещё хуже стало в канун Рождества. Прорвало две плотины. Число погибших возросло до 20.

[местный житель]:

«Вода поднялась досюда – на метр внутри дома».

В штате проживает 15 миллионов человек, и большинство из них оказались в бедственном положении.

[Манфредо Сантана, пожарный]:

«Река Кашуэйра переполнилась. По ней сейчас даже на водных лыжах сложно передвигаться. Рискуют и спасатели, и пострадавшие. Сесть в лодку – лишь полдела. Надо ещё безопасно добраться до берега». [Руи Кастро, губернатор штата Баия]:

«Сейчас мы предпринимаем первые шаги, чтобы спасти и разместить людей. Параллельно мы обсуждаем технические вопросы с мэрами, чтобы понять, нужно ли будет строить новые дома, ремонтировать старые и постепенно ремонтировать городские постройки».

Дожди в ближайшее время не прекратятся. В регионе есть ещё десять плотин. Власти говорят, что пристально следят за их состоянием.

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